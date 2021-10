Covid oggi Italia | bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni 8 ottobre

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilcon i dati delin, venerdì 82021, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – su, ricoveri, morti mentre l’indice Rt si manteien stabile. Idalla Sicilia in zona bianca secondo l’ordinanza con nuove regole, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto, mentre nel Paese si discute di green pass esteso eventualmente al lavoro privato, obbligo vaccinale e terza dose. Idelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in. I dati delle: Sono 113 ida coronavirus in Puglia ...