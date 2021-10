Covid oggi Italia, 4 regioni a rischio moderato (Di venerdì 8 ottobre 2021) Coronavirus in Italia, “sono 4 regioni le regioni e province autonome che risultano classificate a rischio moderato: Basilicata, Valle d’Aosta, provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano”. Lo riporta la sintesi del report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. Le restanti 17 regioni risultano classificate a rischio basso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Coronavirus in, “sono 4lee province autonome che risultano classificate a: Basilicata, Valle d’Aosta, provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano”. Lo riporta la sintesi del report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. Le restanti 17risultano classificate abasso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

