Covid oggi Fvg, 68 contagi: bollettino 8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 68 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 8 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino Covid della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 4.652 tamponi molecolari sono stati rilevati 60 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,29%. Sono inoltre 4.352 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,18%). Scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 37, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.504, i clinicamente guariti 50, mentre ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 68 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 82021, secondo i dati deldella regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 4.652 tamponi molecolari sono stati rilevati 60 nuovicon una percentuale di positività dell’1,29%. Sono inoltre 4.352 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,18%). Scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 37, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.504, i clinicamente guariti 50, mentre ...

Advertising

FerdiGiugliano : 'Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Canc… - Adnkronos : #Covid oggi #India, superati i 450mila morti. 21.257 contagi nell'ultima giornata, dati in calo. - Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - infoitinterno : Bollettino Covid di oggi: contagi in Italia dell’8 ottobre. Dati dalle regioni - infoitinterno : Covid oggi Emilia Romagna, 270 contagi: bollettino 8 ottobre -