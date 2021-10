Covid oggi Emilia Romagna, 270 contagi: bollettino 8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 270 i contagi da Covid 19 in Emilia Romagna oggi, 8 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 25.527 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%. Complessivamente, tra i nuovi positivi 78 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 151 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,2 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.114 tamponi molecolari.. A questi si aggiungono anche 13.413 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 151 in più rispetto a ieri e raggiungono ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 270 ida19 in, 82021, secondo i dati deldella regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 25.527 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%. Complessivamente, tra i nuovi positivi 78 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 151 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi diè 41,2 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.114 tamponi molecolari.. A questi si aggiungono anche 13.413 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 151 in più rispetto a ieri e raggiungono ...

