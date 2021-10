Covid, oggi 3.023 casi e 30 morti: il bollettino dell’8 ottobre 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 8 ottobre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 3.023 Decessi: 30 Tamponi effettuati: 271.566 Terapie intensive: -20 Tasso di positività: 1,1% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 85.926 casi totali: 4.695.291 Decessi: 131.228 Guariti: 4.478.137 In Italia oggi, venerdì 8 ottobre 2021, sono stati registrati 3.023 nuovi casi di Covid-19 e 30 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.938 nuovi contagi e 41 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 271.566 tamponi effettuati (ieri erano stati 297.356): il tasso di positività è all’1,1 per cento, in ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021)ITALIA, ILDI, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 3.023 Decessi: 30 Tamponi effettuati: 271.566 Terapie intensive: -20 Tasso di positività: 1,1% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 85.926totali: 4.695.291 Decessi: 131.228 Guariti: 4.478.137 In Italia, venerdì 8, sono stati registrati 3.023 nuovidi-19 e 30 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.938 nuovi contagi e 41. I dati sui nuovi contagi si basano su 271.566 tamponi effettuati (ieri erano stati 297.356): il tasso di positività è all’1,1 per cento, in ...

Advertising

FerdiGiugliano : 'Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Canc… - Adnkronos : #Covid oggi #India, superati i 450mila morti. 21.257 contagi nell'ultima giornata, dati in calo. - Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - bucalapucala : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 17 su 100. Nota metodologica completa: - RobertoTom60 : » Pensa alla salute...: Coronavirus, oggi in Italia 3.023 casi e 30 morti per Covid. 8.4 milioni italiani over 12 s… -