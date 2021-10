Covid, nuovo record di decessi in Russia. E Mosca pensa al riconoscimento reciproco della vaccinazione con l’Ue (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non si arresta l’impennata di decessi in Russia provocati dal Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 936 decessi causati dal coronavirus, il numero massimo in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia come riporta l’agenzia Tass citando il centro operativo nazionale. Nel corso dell’ultima giornata si sono registrati 27.246 nuovi casi di positività. Una situazione epidemiologica quella del paese guidato da Vladimir Putin condiviso da altri paesi con percentuali di vaccinazione molto bassi. E a fronte del dilagare della variante Delta, che è tre volte più trasmissibile, la situazione sembra peggiorare di settimana in settimana. Un paradosso per Mosca che nell’agosto del 2020, proprio per bocca di Putin, aveva presentato al mondo il primo vaccinato approvato al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non si arresta l’impennata diinprovocati dal. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 936causati dal coronavirus, il numero massimo in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia come riporta l’agenzia Tass citando il centro operativo nazionale. Nel corso dell’ultima giornata si sono registrati 27.246 nuovi casi di positività. Una situazione epidemiologica quella del paese guidato da Vladimir Putin condiviso da altri paesi con percentuali dimolto bassi. E a fronte del dilagarevariante Delta, che è tre volte più trasmissibile, la situazione sembra peggiorare di settimana in settimana. Un paradosso perche nell’agosto del 2020, proprio per bocca di Putin, aveva presentato al mondo il primo vaccinato approvato al ...

Advertising

DavidPuente : Un nuovo 'studio' smentisce l'efficacia dei vaccini? No, i dati dicono altro #CoronaVirusFacts - RobertoBurioni : Fantastica notizia. Merck ha appena annunciato che un suo nuovo farmaco, somministrato precocemente ai pazienti a r… - fattoquotidiano : Covid, in Russia nuovo record di decessi. In Israele Green pass rinviato perché l’app che gestisce i dati è andata… - OttoBlond : @Spartaco072 @gira_marco @Spenk78 La durata dello stato di emergenza per il Covid 19 finirà il 31/12 2021, ma nient… - fabiocavagnera : RT @motorionline: Lunedì entrerà in vigore il nuovo #decretoCovid, con minori restrizioni: ecco le novità previste -