Covid, morto il no vax di Ferrara che si curava con la telemedicina di Ippocrateorg (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aveva 68 anni, la Procura indaga per omissione di soccorso. Prima si era curato a casa, poi in ospedale aveva cercato di firmare le dimissioni per evitare il ricovero Leggi su corriere (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aveva 68 anni, la Procura indaga per omissione di soccorso. Prima si era curato a casa, poi in ospedale aveva cercato di firmare le dimissioni per evitare il ricovero

fattoquotidiano : Covid, morto il No Vax di Ferrara che aveva seguito le cure domiciliari di un medico legato a Ippocrate: si indaga… - Corriere : Morto per Covid 68enne no vax di Ferrara, si curava in telemedicina con un dottore di I... - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Vaccinatevi. - l_angiolini : Spiace per chi crede più nei fantasmi e nei complotti che nella scienza .. Covid, morto il #novax di Ferrara che… - carlamartamari : RT @RobertoBurioni: Con la salute non si scherza. Vaccinatevi. -