Covid, morto il No Vax di Ferrara che aveva seguito le cure domiciliari di un medico legato a Ippocrate: si indaga per omesso soccorso (Di venerdì 8 ottobre 2021) È morto la mattina del 7 ottobre all'ospedale Sant'Anna di Ferrara il 68enne No Vax ricoverato in condizioni critiche da oltre un mese dopo aver provato a curarsi dal Covid seguendo i consulti da remoto di un medico legato a Ippocrateorg, l'associazione che propone la telemedicina (non riconosciuta dai protocolli sanitari) come terapia alternativa e che fu protagonista di un convegno molto discusso al Senato durante il quale sostenne che il coronavirus è una "malattia curabilissima". La notizia è riportata da La Nuova Ferrara, spiegando che sul caso la procura cittadina ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso contro ignoti dopo l'indagine conoscitiva avviata nei giorni precedenti. Il 68enne, che soffriva di patologie pregresse e per il quale ...

