Covid | Mandelli | ‘aumento capienze frutto di politica sostenuta da Fi’

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Le scelte del Governo sulle capienze sono il frutto di una politica che abbiamo sempre incoraggiato e, per molti aspetti, indirizzato: quella del rafforzamento costante del piano vaccinale e dell'estensione nell'uso del green pass per creare le condizioni affinché le attività continuassero a lavorare e i cittadini potessero riacquistare sempre più spazi di libertà". Lo afferma il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli.

