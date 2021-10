Covid | la vigile attesa crea danni ai pazienti Lo studio che smonta l' approccio italiano alle cure

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 7 ottobre scorso la rivista internazionale Review in cardiovascular medicine, una peer-reviewed (cioè sottoposta a revisione di esperti), indicizzata in index Medicus/PubMed-Medline e riconosciuta dal Giornaledi Cardiologia, aggiorna uno-resoconto di 60siche spiegano perché laè un disastro. Segui su affaritaliani.it

... ci sono elementi positivi che mi fanno dire che si possono rallentare le strette anti -ma ... Serve quindiattenzione ancora per un po' di tempo' , avverte.Focolaioin ospedale: 39 vaccinati da oltre 5 mesi/ Caso Israele: anche 5 morti Freccero: '... Lo slogan 'Tachipirina eattesa' è una bestemmia, una cosa vergognosa. Al termine di questa ...Un fortissimo atto d’accusa. Lo ha lanciato un gruppo internazionale di medici, ricercatori e scienziati che ha appena firmato una dichiarazione in cui si accusano i responsabili politici di tutti i p ...Perché l’Italia ha tutti questi morti? La vigile attesa è un disastro. E’ importante la prevenzione. Ecco le cure Paese per Paese. Seguire il modello coreano ...