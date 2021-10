Covid, la Sicilia torna in zona bianca. In Italia 8 milioni senza neppure una dose (Di venerdì 8 ottobre 2021) torna in zona bianca la Sicilia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato di aver firmato un’ordinanza in questo senso. Nei giorni scorsi Ruggero Razza, assessore Siciliano alla Salute, durante la presentazione del bollettino settimanale sui contagi da Coronavirus aveva anticipato che il cambio di colore sarebbe avvenuto già sabato 9 ottobre. Di solito, invece, avviene di lunedì (in questo caso l’11 ottobre). Sicilia, i parametri da non sforare Per passare in zona gialla, una regione deve avere un’incidenza settimanale dei contagi di Coronavirus superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. Ma allo stesso tempo non si devono registrare sul territorio un livello di occupazione dei posti letto in ospedale per pazienti Covid superiore al 15% ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 ottobre 2021)inla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato di aver firmato un’ordinanza in questo senso. Nei giorni scorsi Ruggero Razza, assessoreno alla Salute, durante la presentazione del bollettino settimanale sui contagi da Coronavirus aveva anticipato che il cambio di colore sarebbe avvenuto già sabato 9 ottobre. Di solito, invece, avviene di lunedì (in questo caso l’11 ottobre)., i parametri da non sforare Per passare ingialla, una regione deve avere un’incidenza settimanale dei contagi di Coronavirus superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. Ma allo stesso tempo non si devono registrare sul territorio un livello di occupazione dei posti letto in ospedale per pazientisuperiore al 15% ...

TgLa7 : #Covid: Speranza, Sicilia torna in zona bianca. Firmata ordinanza che toglie l'isola da area gialla - rsimoni62 : RT @PMI_it: Tutta Italia in zona bianca, migliorano i dati Covid: Monitoraggio settimanale ISS: migliorano i dati Covid nel Paese ed anche… - bertosabino : RT @carlasignorile: #Covid, la #Sicilia torna in zona bianca da lunedì (e non da domani come inizialmente previsto) #ottobre - PMI_it : Tutta Italia in zona bianca, migliorano i dati Covid: Monitoraggio settimanale ISS: migliorano i dati Covid nel Pae… - pinino65 : I #morti #Covid 'spalmati' da #anomalia a orgoglio della #Regione #Sicilia: 'Siamo un modello di trasparenza per l'… -