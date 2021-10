Covid in Lombardia, 293 nuovi casi. A Bergamo sono 29 i positivi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-15). A fronte di 49.782 tamponi effettuati, sono 293 i nuovi positivi (0,5%). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-15). A fronte di 49.782 tamponi effettuati,293 i(0,5%).

Advertising

giornalemetro : Covid, in Lombardia il tasso rimane allo 0,5% e calano i ricoveri | Giornale Metropolitano - TV7Benevento : Covid: in Lombardia 293 positivi (0,5%), calo ricoverati... - Affaritaliani : Covid: in Lombardia 293 nuovi casi Decessi 3, tasso di positività 0,5% - webecodibergamo : Covid, i dati in Lombardia - lucarango88 : ??Bollettino completo #Lombardia #Covid_19 #8ottobre Casi +293 (886.245 +0,03%) Deceduti +3 (34.078 +0,01%) Guariti… -