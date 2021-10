Covid | in Italia 3 023 nuovi casi su 271 566 tamponi e altri 30 decessi

Advertising

Agenzia_Italia : Continua la frenata della vaccinazioni nonostante il green pass - HuffPostItalia : Il Covid ha aiutato i pagamenti cashless ma in Italia c'è ancora troppo contante - Agenzia_Ansa : Covid, scende l'incidenza a 34. L'indice Rt stabile a 0,83. La scorsa settimana 39 ogni 100 mila abitanti. E' quant… - folucar : RT @irastadilarsson: #ITALIA 8/10/2021 Positivi: 3.023 ? ai test rapidi: 129 Decessi: 30 Ricoveri: -82 T. I: -20 ? ingressi: 17 Guarit… - GPTurchi : RT @noitre32: L'Italia ha avuto più morti di Covid di tutta l'Europa, L'Italia è l'unico Paese dell'Europa dove per lavorare, serve il gre… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

il di oggi 8 ottobre 2021. Sono 3.023 i nuovi contagi dain(ieri 2.938), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 30 morti (ieri 41) che portano a 131.198 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ...Le vittime approfondimento Vaccino: dati e grafici sulle somministrazioni inNel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne ...L'arrivo dei finanziamenti che l’Unione europea si accinge a distribuire tra l’Italia e i Paesi membri per risollevarli dal Covid, attraverso ...Sono 469 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nell'ultimo bollettino su 14.977 tamponi ma la Regione precisa che 116 positivi si riferiscono alle ...