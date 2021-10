Covid, il ministro Speranza firma l’ordinanza: la Sicilia è zona bianca (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca“. A dare la notizia è il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook. Come anticipato ieri, dal momento che la curva dei contagi è scesa dopo un aumento collegato al turismo estivo, la Sicilia torna nell’area del più basso rischio. LEGGI ANCHE: Martina Rossi, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ho appenatoche riporta lain area“. A dare la notizia è ildella Salute Robertosu Facebook. Come anticipato ieri, dal momento che la curva dei contagi è scesa dopo un aumento collegato al turismo estivo, latorna nell’area del più basso rischio. LEGGI ANCHE: Martina Rossi, L'articolo proviene da Inews.it.

