Covid | il bollettino di oggi 8 ottobre

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Coronavirus Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 3023 contagi, 30 morti, 4234 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 271.566 tamponi analizzati, il tasso di positività è in lieve aumento e si assestaal 1,1% (+0,1%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un -20, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un -82 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE >>> Le monete 2 euro più ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini FUNZIONANO. - moliseweb : BOLLETTINO #8OTTOBRE 1 NUOVO CASO SU 426 TAMPONI PROCESSATI, NESSUN DECESSO E 15 GUARITI #Bollettino #8ottobre… - infoitinterno : Covid oggi in Emilia Romagna 8 ottobre 2021, il bollettino dei contagi. Dati in diretta - mattinodinapoli : #covid Italia, #bollettino oggi 8 ottobre 2021: 3.023 nuovi casi e 30 morti - zazoomblog : Covid oggi Calabria 92 contagi: bollettino 8 ottobre - #Covid #Calabria #contagi: #bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

MOLISE CAMPANIA Sono 318 i nuovi casi di- 19 Registrati oggi in campania su 15.193 Test (2,09%). Il dato è fornito dall'unità di crisi della regione campania. Nelordinario indicati ...Processati 271.566 tamponi. Continua il calo dell'incidenza, scesa a 34 casi settimanali per centomila abitanti contro i 37 per centomila di sette giorni fa. E' quanto emerge dalla riunione della ...Sono 293 i nuovi casi di coronavirus registrati venerdì 8 ottobre in Lombardia, su 49.782 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo lo 0,5%. Lo riferisce il quotidiano bol ...“ Ho comprato per tutta la vita ogni giorno il giornale. Da due anni sono passato al digitale. Abito in un paesino nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino presto, di.