Covid, curva pandemica sotto controllo. Accertato focolaio in scuola nel Foggiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 3.023 ( 2.938 ieri) i nuovi di Covid-.19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 30 (ieri 41) i decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 271.566 tamponi, con un tasso positività all'1,11%. In diminuzione il numero dei posti occupati in terapia intensiva (-20) e i ricoveri (-82). Gli attualmente positivi sono 85.926, 1.247 in meno nelle ultime 24 ore. Il monitoraggio odierno della cabina di regia, poi, registra un indice Rt nazionale stabile a 0,83, al di sotto della soglia epidemica. Continua invece il calo dell'incidenza, scesa a 34 casi settimanali per 100 mila abitanti. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.695.291, i morti 131.228. I dimessi e i guariti sono invece 4.478.137, con un incremento di 4.234 rispetto a ieri. A oggi, il numero totale delle persone ...

