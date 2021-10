Covid | cala ancora l' incidenza | Rt a 0 | 83 | quattro Regioni a rischio moderato

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua a diminuire l'settimanale dei casi di a livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 - 26/09/2021) ...

Il tasso di occupazione dei malati di Covid in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 5/10/2021), con una lieve diminuzione del numero di ...Monitoraggio Iss, Rt 0.83/: incidenza 39, terapie 4,8%, ricoveri 5,1%

Coronavirus in Italia, l'indice Rt resta stabile a 0.83 mentre l'incidenza è in calo. Questi i dati contenuti nella bozza del ...Continua a diminuire l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 ...