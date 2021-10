Covid: Bolsonaro contrario ai vaccini per gli under 20 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, si è detto contrario alla vaccinazione contro il coronavirus dei giovani sotto i 20 anni di età. "Perché il vaccino? Mio Dio, sarà che è qualcosa che stiamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il presidente brasiliano, Jair, si è dettoalla vaccinazione contro il coronavirus dei giovani sotto i 20 anni di età. "Perché il vaccino? Mio Dio, sarà che è qualcosa che stiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bolsonaro Covid: Bolsonaro contrario ai vaccini per gli under 20 "Il numero di persone che muoiono di Covid sotto i 20 anni è irrisorio. Allora, perché il vaccino?", ha esordito Bolsonaro. "È qualcosa sulla quale nessuno ha il coraggio di parlare perché ...

Covid: Senato accusa Bolsonaro, 'gestione pandemia folle' Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero assoluto di morti legati al Covid - 19. In ... il deputato Eduardo Bolsonaro e il consigliere comunale di Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Entrambi ...

Covid: Bolsonaro contrario ai vaccini per gli under 20
Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, si è detto contrario alla vaccinazione contro il coronavirus dei giovani sotto i 20 anni di età.

Covid: Bolsonaro, perché stampa non chiama Biden 'genocida'? (ANSA) - BRASILIA, 08 OTT - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro - definito "genocida" dalle opposizioni per la sua gestione della pandemia di coronavirus - ha affermato che, nonostante le morti ca ...

