Covid | bollettino Italia | 30 morti | oggi 8 ottobre E 3 023 contagi Rezza | No alla terza dose di vaccino per tutti

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini FUNZIONANO. - GGennarp : Covid Italia, bollettino oggi 8 ottobre 2021: 3.023 nuovi casi e 30 morti - live_palermo : I dati del bollettino #Covid di oggi - Fusillide : RT @Adnkronos: #Covid oggi Italia, 3.023 contagi e 30 morti: #bollettino 8 ottobre. - messina_oggi : In Sicilia 469 nuovi casi di Covid e 3 decessiPALERMO (ITALPRESS) – Ricrescono i casi Covid in Sicilia. Dalla lettu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Lo riferisce ildella Regione. Pressoché stabile il numero dei malatiricoverati negli ospedali. Sui 248 totali, 203 ( - 4) sono in area non critica, mentre 45 (+2) sono in terapia ...COVID19oggi 6 ottobre 2021: 3.235 contagi e 39 morti.... ROMA Vaccini, dopo 7 mesi nessuna riduzione dell'efficacia: ok... VIDEO Speranza: 'Quasi 80% della popolazione è... IL ...Due decessi di persone positive al test del Covid-19 sono stati comunicati oggi 8 ottobre dall’Unità di crisi della Regione Piemonte, il totale diventa quindi 11.776 deceduti risultati positivi al ...PALERMO, 8 ottobre – Sono 353 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore nell'Isola, emersi da 14.977 analisi effettuate. Il bollettino ufficiale segnala 469 nuovi ...