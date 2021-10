Covid-19, nuovo ricovero all’ospedale ‘San Pio’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta, seppur di una sola unità, il numero dei ricoveri nei reparti Covid dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, come emerge dal bollettino giornaliero dell’azienda ospedaliera sannita, non si registrano dimissioni ma solo un nuovo ricovero. E passa da 9 a 10 il numero dei pazienti in degenza nei reparti nosocomio di via Pacevecchia dedicati all’emergenza Coronavirus. Dal febbraio 2020, i pazienti positivi al Covid-19 deceduti sono 331 su complessivi 1367 trattati (sospetti n. 207 e accertati n. 1160), mentre i guariti risultano 798. Dei 1160 pazienti accertati positivi, 888 sono residenti nella provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta, seppur di una sola unità, il numero dei ricoveri nei repartidell’ospedaledi Benevento. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, come emerge dal bollettino giornaliero dell’azienda ospedaliera sannita, non si registrano dimissioni ma solo un. E passa da 9 a 10 il numero dei pazienti in degenza nei reparti nosocomio di via Pacevecchia dedicati all’emergenza Coronavirus. Dal febbraio 2020, i pazienti positivi al-19 deceduti sono 331 su complessivi 1367 trattati (sospetti n. 207 e accertati n. 1160), mentre i guariti risultano 798. Dei 1160 pazienti accertati positivi, 888 sono residenti nella provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

