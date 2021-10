Covid 19 in Campania, bollettino del 7 ottobre: 318 positivi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 7 ottobre, parla di 318 nuovi positivi su 15.193 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 318 positivi al Covid 19 in Campania e 3 decessi nelle ultime 48 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I test processati ieri sono 15.193. Il report Leggi su 2anews (Di venerdì 8 ottobre 2021)19 in: ildi ieri, giovedì 7, parla di 318 nuovisu 15.193 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 318al19 ine 3 decessi nelle ultime 48 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I test processati ieri sono 15.193. Il report

Advertising

MundoNapoli : Covid-19, il bollettino odierno della Regione Campania - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus: oggi in Campania 318 nuovi positivi su 15.193 test effettuati, 3 i decessi - AppiaPolis : New post (CAMPANIA, COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PSR, L’ASSESSORE CAPUTO: “601,5 MILIONI PER AGGANCIARE LA RIPRESA… - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, 318 positivi,sale ancora indice del contagio LEGGI LA NEWS: - sscalcionapoli1 : Campania, 318 positivi su 15.193 tamponi nelle ultime 24 ore, 3 morti nelle ultime 48 ore -