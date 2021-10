Courtois | ' schiaffo' a Ceferin | ' La gara con l' Italia non ha senso'

(Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA - "O ra dobbiamo concentrarci sulla sfida di domenica contro l'. Ma, francamente, non vedo l'utilità di questo match ". Così, Thibaut, ha parlato dopo la sconfitta del suo Belgio ...

ROMA - "O ra dobbiamo concentrarci sulla sfida di domenica contro l'Italia. Ma, francamente, non vedo l'utilità di questo match ". Così, Thibaut Courtois, ha parlato dopo la sconfitta del suo Belgio contro la Francia nella semifinale di Nations League . il portiere del Belgio ha aggiunto, sulla finale contro l'Italia per il terzo posto : "