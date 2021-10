Cotto e Mangiato ricetta 8 ottobre 2021 | sfogliatine con crema e amarene

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ultimadella settimana. Ecco acosa ha preparato Tessa Gelisio:con. LaPer laavrai bisogno di: 1 sfoglia 250 grammi di mascarpone 4 cucchiachi di zucchero 200 ml di panna 250 grammi di zucchero a veloProcedimento Tagliare in otto parti la sfoglia, versare i cucchiai di zucchero sopra e infornare a 180 gradi per una ventina di minuti. Intanto prepara la. Mischia mascarpone e zucchero a velo, poi monta la panna e aggiungila allaadagio. Quando saranno pronte lemetti sopra lapoi lee servi. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

