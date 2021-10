Cos’è Icaro | il centro per l’autismo che vuole migliorare la vita dei disabili

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nell’epoca della coazione a cambiare e della flessibilità come stile di, in cui tutto quello che c’è, è “a tempo” che siano i prodotti in offerta all’Esselunga, i temporary-shop dei Fashion-District o le stories su Instagram, chi si ferma è perduto. E specialmente a Milano: se c’è un luogo che incarna il mito del dinamismo incessante, l’innovazione quasi a ogni costo, l’entusiasmo per le sfide del futuro (inteso come sinonimo, in sé, di novità), quel posto è certamente Milano. Una città in perenne trasformazione, ideale per chi rifugge la routine e disdegna l’abitudinario. Ma non per tutti il cambiamento è l’elisir di un’esistenza felice. Ai margini resta chi, per vivere, ha bisogno di regole inderogabili e fisse, ritualità condivise con il proprio ambiente e un grado minimo di incertezza. Di un mondo, cioè, perfettamente prevedibile, routinario, in cui tutto è ...