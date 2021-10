Cosa abbiamo scoperto sui “geloni” causati da Covid-19 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Foto: andreas160578 PixabayDai polmoni alla punta di mani e piedi: fin dai primi casi del 2020, Covid-19 è stato associato anche a manifestazioni di lesioni cutanee. Tra queste, molto frequenti quelle alle estremità del corpo, del tutto simili ai geloni da freddo (detti anche geloni stagionali), diffuse soprattutto tra bambini e giovani. Il legame effettivo tra l’infezione da Sars-Cov-2 e la formazione di geloni non è stato ancora dimostrato, ma adesso uno studio condotto dai ricercatori dell’Hôpital Saint Louis di Parigi aggiunge un nuovo tassello alle informazioni già note. Secondo i ricercatori, infatti, i meccanismi biologici alla base dei “geloni Covid” sono gli stessi di quelli stagionali, e sembrano coinvolgere una risposta immunitaria con alti livelli di autoanticorpi e ... Leggi su wired (Di venerdì 8 ottobre 2021) Foto: andreas160578 PixabayDai polmoni alla punta di mani e piedi: fin dai primi casi del 2020,-19 è stato associato anche a manifestazioni di lesioni cutanee. Tra queste, molto frequenti quelle alle estremità del corpo, del tutto simili aida freddo (detti anchestagionali), diffuse soprattutto tra bambini e giovani. Il legame effettivo tra l’infezione da Sars-Cov-2 e la formazione dinon è stato ancora dimostrato, ma adesso uno studio condotto dai ricercatori dell’Hôpital Saint Louis di Parigi aggiunge un nuovo tassello alle informazioni già note. Secondo i ricercatori, infatti, i meccanismi biologici alla base dei “” sono gli stessi di quelli stagionali, e sembrano coinvolgere una risposta immunitaria con alti livelli di autoanticorpi e ...

