Coronavirus | scende incidenza e meno ricoveri | quattro regioni a rischio moderato

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua a diminuire l’settimanale dei casi di Covid a livello nazionale chea 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 - 26/09/2021)...

Il bollettino Ieri in Italia 2.938 nuovi casi di. Sale così a 4.692.274 il numero di ... Il tasso di positivitàancora e va sotto l'1,%: 0,98%. Nel Lazio i casi positivi sono stati ...La situazione in provincia di Trapania 776 il numero degli attuali positivi al Covid - 19 ... Sono 297.356 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in ...Il direttore generale annuncia ad Insanitas: «Potenzieremo ulteriormente la campagna vaccinale e il personale». Poi replica ad alcune accuse: «I primari li nominiamo tramite concorso e per merito, non ...I dati contenuti nella bozza di Monitoraggio dll'Iss-Ministero della Salute indicano soltanto quattro regioni rimaste a rischio moderato. La variante Delta è ancora dominante e a maggiore trasmissibi ...