Coronavirus | quattro regioni a rischio moderato | la Sicilia zona bianca

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua a diminuire l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 - 26/09/...

Coronavirus in Toscana: 275 nuovi casi, età media 39 anni. Quattro i decessi

In Toscana sono 284.021 i casi di positività al Coronavirus, 275 in più rispetto a ieri (271 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico). Le quattro persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia e 1 a Grosseto.