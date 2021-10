Coronavirus, oggi nel Lazio 294 nuovi casi. Al via con la terza dose per gli operatori sanitari (Di venerdì 8 ottobre 2021) Coronavirus: D’Amato, “oggi nel Lazio su 12.138 tamponi molecolari e 12.453 tamponi antigenici per un totale di 24.591 tamponi, si registrano 294 nuovi casi positivi (-6), 3 i decessi (+1), 350 i ricoverati (-12), 51 le terapie intensive (-2) e 286 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%. I casi a Roma città sono a quota 136. Diminuiscono casi e terapie intensive, incidenza in calo di 6 punti rispetto alla settimana precedente a 34.65 su 100mila abitanti”. terza dose: al via le vaccinazioni per gli operatori sanitari così come individuati dalla Circolare del Ministero della Salute del 27 settembre 2021: si parte con over 60 ad alto rischio di esposizione e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021): D’Amato, “nelsu 12.138 tamponi molecolari e 12.453 tamponi antigenici per un totale di 24.591 tamponi, si registrano 294positivi (-6), 3 i decessi (+1), 350 i ricoverati (-12), 51 le terapie intensive (-2) e 286 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%. Ia Roma città sono a quota 136. Diminuisconoe terapie intensive, incidenza in calo di 6 punti rispetto alla settimana precedente a 34.65 su 100mila abitanti”.: al via le vaccinazioni per glicosì come individuati dalla Circolare del Ministero della Salute del 27 settembre 2021: si parte con over 60 ad alto rischio di esposizione e ...

Advertising

tusciatimes : Coronavirus, oggi nel Lazio si registrano 294 casi positivi e 3 decessi - CorriereCitta : Coronavirus, oggi nel Lazio 294 nuovi casi. Al via con la terza dose per gli operatori sanitari - SaluteLazio : #Coronavirus: D’Amato, “Oggi nel Lazio su un totale di 24.591 tamponi, si registrano 294 nuovi casi positivi (-6),… - GiornaleBarga : Coronavirus, la situazione di oggi. In Valle del Serchio zero nuovi casi - sole24ore : ?? #Coronavirus oggi: #G20, in arrivo un comitato finanza-salute per la lotta alle pandemie ???? #Usa, San Francisco p… -