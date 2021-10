Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi: due decessi, l’84% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato (Di venerdì 8 ottobre 2021) TORINO. Secondo il bollettino quotidiano dell’unità di crisi della Regione Piemonte nelle ultime 24 ore sono stati individuati 118 nuovi casi di contagio. Un numero contenuto se si considera che si ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 8 ottobre 2021) TORINO. Secondo ilquotidiano dell’unità di crisi della Regionenelle ultime 24 ore sono stati individuati 118 nuovi casi di contagio. Un numero contenuto se si considera che si ... sul sito.

