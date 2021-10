Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre: 3.023 nuovi casi e 30 morti (Di venerdì 8 ottobre 2021) I dati di venerdì 8 ottobre. Brusaferro: «La curva decresce in tutte le fasce d'età». Rezza: «Situazione buona, grazie alle vaccinazioni». Il tasso di positività è 1,1% (ieri 1%) con 271.566 tamponi. Ricoveri: -82. Terapie intensive: -20 Leggi su corriere (Di venerdì 8 ottobre 2021) I dati di venerdì 8. Brusaferro: «La curva decresce in tutte le fasce d'età». Rezza: «Situazione buona, grazie alle vaccinazioni». Il tasso di positività è 1,1% (ieri 1%) con 271.566 tamponi. Ricoveri: -82. Terapie intensive: -20

