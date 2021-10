Coronavirus in Italia, il bollettino dell'8 ottobre: 3.023 nuovi casi, i morti sono 30 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 3.023 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 2.938. Diminuiscono i tamponi effettuati: 271.566, contro i 297.356 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,1% (ieri era all'1%). sono 30 i morti, 20 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'8 ottobre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Sicilia con 469, poi il Veneto con 338. I pazienti ricoverati in ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle ultime 24 orestati 3.023 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 2.938. Diminuiscono i tamponi effettuati: 271.566, contro i 297.356 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,1% (ieri era all'1%).30 i, 20 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministeroa Salute'8(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Sicilia con 469, poi il Veneto con 338. I pazienti ricoverati in ...

