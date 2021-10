Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 8 ottobre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Il bollettino Campania di oggi 8 ottobreIl bollettino Regione di oggi: 318 positivi, 15.193 tamponi, 3 morti. LEGGI ANCHE –> Pagamenti online: i trucchi per risparmiare comprando su internet Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: disponibili, 16 occupati. Posti letto di degenza: disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 192 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Angelica su Vesuvius.it. Leggi su vesuvius (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. IldiIldi: 318 positivi, 15.193 tamponi, 3 morti. LEGGI ANCHE –> Pagamenti online: i trucchi per risparmiare comprando su internet Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: disponibili, 16 occupati. Posti letto di degenza: disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 192 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Angelica su Vesuvius.it.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Coronavirus, De Luca: 'In Campania oltre il 70% di vaccinati con doppia dose, l'Italia comincia a riaprire graz… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Coronavirus, De Luca: 'In Campania oltre il 70% di vaccinati con doppia dose, l'Italia comincia a riaprire graz… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Coronavirus, De Luca: 'In Campania oltre il 70% di vaccinati con doppia dose, l'Italia comincia a riaprire graz… - napolimagazine : VIDEO - Coronavirus, De Luca: 'In Campania oltre il 70% di vaccinati con doppia dose, l'Italia comincia a riaprire… - apetrazzuolo : VIDEO - Coronavirus, De Luca: 'In Campania oltre il 70% di vaccinati con doppia dose, l'Italia comincia a riaprire… -