Cori razzisti a Koulibaly: identificato il tifoso della Fiorentina, sarà daspato

identificato il tifoso della Fiorentina che ha rivolto a Kalidou Koulibaly Cori razzisti: sarà daspato a vita identificato il tifoso viola che al termine di Fiorentina-Napoli ha offeso Kalidou Koulibaly e i compagni Anguissa e Osimhen con termini offensivi e razzisti. Come riporta Sky Sport si tratta di un uomo tra i 25 e i 30 anni che sarà denunciato e che la Fiorentina, oltre al Daspo che riceverà da parte della Questura, allontanerà dal Franchi per tutta la vita.

