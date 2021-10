Cori razzisti a Koulibaly | Daspo di cinque anni a trentenne Ecco come è stato individuato

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Firenze, 8 ottobre 2021 - Ha trent', risiede in provincia di Firenze e lavora in modo saltuario il tifoso viola identificato per il brutto episodio di domenica 3 ottobre, allo stadio Franchi, il ...

Firenze, 8 ottobre 2021 - Ha trent'anni, risiede in provincia di Firenze e lavora in modo saltuario il tifoso viola identificato per il brutto episodio di domenica 3 ottobre, allo stadio Franchi, il quale avrebbe urlato cori razzisti contro il calciatore Koulibaly, alla fine del match Fiorentina - Napoli. L'uomo si sarebbe trovato nella curva Fiesole e, secondo gli accertamenti, sarebbe l'unico autore delle offese. Decisive per risalire al colpevole le immagini messe a disposizione da parte della Fiorentina già nella giornata di Lunedi quando i viola si erano schierati fin da subito al fianco del calciatore partenopeo.