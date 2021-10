Coppa d’Africa | il Napoli punta al rinvio delle gare di campionato | il punto

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tiene banco il casoin casa, che a gennaio vedrà diversi calciatori indisponibili: sialSecondo quanto riportato da Tuttosport, ilè pronto a reagire per contrastare il “problema”. Il club azzurro, infatti, vorrebbe rinviare quellein calendario che, per causa di forza maggiore, i calciatori africani non potrebbero disputare. Tra le partite in calendario, nel periodo interessato, anche la trasferta in casa della Juventus del 6 gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.