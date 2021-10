Coppa d'Africa, il Napoli potrebbe chiedere il rinvio delle partite: il motivo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Napoli ha iniziato alla grande questa stagione: primo posto in classifica a punteggio pieno e prestazioni convincenti. Gran parte del merito va dato, soprattutto, a tre giocatori: Koulibaly, Anguissa e Osimhen. I tre stanno disputando una stagione al di sopra delle aspettative, ma la società è preoccupata perché a gennaio saranno assenti per un mese a causa della Coppa d'Africa. Giocatori Napoli Coppa d'Africa Constatato che la competizione non potrà essere rinviata e i giocatori partiranno per disputarla con le proprie nazionali, il Napoli (e le altre società) sta cercando un modo per non essere troppo penalizzato. L'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che, qualora le società dovessero vedere respinta la richiesta di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilha iniziato alla grande questa stagione: primo posto in classifica a punteggio pieno e prestazioni convincenti. Gran parte del merito va dato, soprattutto, a tre giocatori: Koulibaly, Anguissa e Osimhen. I tre stanno disputando una stagione al di sopraaspettative, ma la società è preoccupata perché a gennaio saranno assenti per un mese a causa dellad'. Giocatorid'Constatato che la competizione non potrà essere rinviata e i giocatori partiranno per disputarla con le proprie nazionali, il(e le altre società) sta cercando un modo per non essere troppo penalizzato. L'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che, qualora le società dovessero vedere respinta la richiesta di ...

Advertising

capuanogio : ?? #Napoli e il mal di Coppa d'Africa: perché #NapoliJuve ???? va bene e #JuveNapoli ???? invece no? - MondoNapoli : Tuttosport - Le squadre di club possono chiedere il rinvio delle gare per la Coppa d'Africa: il retroscena -… - tuttonapoli : Coppa d'Africa, le società danneggiate potrebbero chiedere il rinvio delle gare: i dettagli - Francescovic17 : @Collimasoni Ora ci godremo il circo a Gennaio quando ci sarà la coppa d’Africa,vediamo cosa si inventeranno in quel di Napoli. - cn1926it : #CoppaAfrica, lo scenario clamoroso: i club danneggiati potrebbero chiedere il rinvio delle gare -