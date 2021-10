Conte: “Per cinema, teatri e spazi culturali saltano i limiti di capienza, avanti così” (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Per cinema, teatri e spazi culturali saltano i limiti di capienza. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto con forza più coraggio. E così è stato! Artisti, attori, tecnici e maestranze hanno patito a lungo, adesso ripartono anche cultura e spettacolo. avanti così, insieme" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Perdi. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto con forza più coraggio. Eè stato! Artisti, attori, tecnici e maestranze hanno patito a lungo, adesso ripartono anche cultura e spettacolo., insieme" L'articolo .

Advertising

CarloCalenda : .@GiuseppeConteIT ieri mi ha attaccato spiegando la sua magnifica storia di coerenza e serietà. Per essere chiari c… - Azione_it : Convinceremo gli elettori che si deve votare non sulla base della guerra ideologica continua tra destra e sinistra.… - lucianonobili : Che Giuseppe Conte abbia voglia di far commenti dopo il disastro elettorale del suo M5S prossimo alla dissoluzione,… - willerdino : RT @PAnnicchino: Date un premio a quest'uomo: Vincenzo De Luca risponde a chi gli chiede un commento sulla presenza di Giuseppe Conte a Nap… - fortras : @AlRobecchi Gentile Robecchi, premesso che condivido la sua avversione per i fascisti ed il fascismo, ma perché non… -