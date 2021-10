Conferenza Italia-Africa. Mattarella: "Equa distribuzione dei vaccini per sconfiggere pandemia" (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Europa e Africa devono fare di più sui migranti", ha detto il presidente. Sul clima bisogna agire subito senza distrarsi perché "non c'è sfida più grande per l'umanità" Leggi su rainews (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Europa edevono fare di più sui migranti", ha detto il presidente. Sul clima bisogna agire subito senza distrarsi perché "non c'è sfida più grande per l'umanità"

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi alla conferenza stampa dopo la prima riunione della Cabina di regia per il PNRR: 'Il Piano dis… - ItalyMFA : ?? #ItaliAfrica 2021 | Il Presidente della Repubblica ????, Sergio Mattarella, apre la terza edizione della Conferenza… - ItalyMFA : #ItaliAfrica 2021 | Prende il via la terza edizione della Conferenza Ministeriale Italia-Africa ??Leggi gli approfon… - andreastoolbox : Conferenza Italia-Africa. Mattarella: 'Equa distribuzione dei vaccini per sconfiggere pandemia' - Rai News… - iicnairobi : RT @ItalyMFA: ?? #ItaliAfrica 2021 | Il Presidente della Repubblica ????, Sergio Mattarella, apre la terza edizione della Conferenza Ministeri… -