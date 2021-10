Comunicazione INPS: novità per chi detiene lo Spid (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ possibile delegare una persona di nostra fiducia per avere accesso ai nostri servizi digitali sul sito dell’INPS. Ecco come fare A partire dallo scorso 1° ottobre non è più possibile accedere ai servizi online di INPS con il PIN ma solo con le credenziali Spid/CIE/CNS. Sono tante le persone, soprattutto le più anziane, che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ possibile delegare una persona di nostra fiducia per avere accesso ai nostri servizi digitali sul sito dell’. Ecco come fare A partire dallo scorso 1° ottobre non è più possibile accedere ai servizi online dicon il PIN ma solo con le credenziali/CIE/CNS. Sono tante le persone, soprattutto le più anziane, che L'articolo proviene da Consumatore.com.

