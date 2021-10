Come si sviluppa il turismo (VIDEO): il caso delle aree interne e dei B&B di Napoli (per i quali si prepara una nuova legge) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina, l’assessore al turismo della Regione Campania, Felice Casucci, si è intrattenuto con la stampa per spiegare il nuovo modello di sviluppo su cui punta Palazzo Santa Lucia per consolidare, nel post pandemia, il turismo delle eree interne. Il rappresentante della giunta De Luca lo ha fatto assieme al presidente della commissione speciale ‘aree interne’, Michele Cammarano. Il quale, in vista della Fiera di Rimini dedicata al turismo in programma dal 13 al 15 ottobre, ha dichiarato che la Campania vuole essere “un modello di turismo alternativo, sostenibile e di qualità”. “Le aree interne – ha spiegato Cammarano – rappresentano uno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Questa mattina, l’assessore aldella Regione Campania, Felice Casucci, si è intrattenuto con la stampa per spiegare il nuovo modello di sviluppo su cui punta Palazzo Santa Lucia per consolidare, nel post pandemia, ileree. Il rappresentante della giunta De Luca lo ha fatto assieme al presidente della commissione speciale ‘’, Michele Cammarano. Il quale, in vista della Fiera di Rimini dedicata alin programma dal 13 al 15 ottobre, ha dichiarato che la Campania vuole essere “un modello dialternativo, sostenibile e dità”. “Le– ha spiegato Cammarano – rappresentano uno ...

anteprima24 : ** Come si sviluppa il #Turismo (VIDEO): il caso delle aree interne e dei B&B di ##Napoli (per i quali si prepara u… - Elisasiela : RT @Internetfest: Al Royal Victoria Hotel Elisa Spinelli, @alesterpa e @f_pacini presentano il libro “Corpo e società. Trasformazioni del c… - f_pacini : RT @Internetfest: Al Royal Victoria Hotel Elisa Spinelli, @alesterpa e @f_pacini presentano il libro “Corpo e società. Trasformazioni del c… - Internetfest : Al Royal Victoria Hotel Elisa Spinelli, @alesterpa e @f_pacini presentano il libro “Corpo e società. Trasformazioni… - parens12 : @Antonio79950218 @GianchesterU @TMSMorea @CalcioFinanza ma si 1 per paese....si trova...qua il tema è il principio… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sviluppa Aldo Morrone: 'Vaccino malaria salva 100mila bimbi'/ 'Tanti morti tra mie braccia?' Oms dà ok a primo vaccino anti - malaria per bimbi/ "Migliaia di giovani vite salvate" A proposito della ricerca contro la malaria e di come si sviluppa la malattia, Morrone ha detto: 'Sono stati i ...

Dall'11 al 17 ottobre controlli mirati della Polizia Stradale per i mezzi pesanti ... così come previsto dal Piano d'Azione Europeo 2021 " 2030. L'attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto alle violazioni commesse durante la guida, e alla ...

Come si sviluppa la caratteristica forma delle mele? Everyeye Tech Questi quattro fattori aumentano il rischio di Covid nei vaccinati Dal tipo di vaccino al proprio sistema immunitario, sono almeno quattro i fattori che secondo gli esperti hanno un ruolo nella protezione conferita ...

Oms dà ok a primo vaccino anti - malaria per bimbi/ "Migliaia di giovani vite salvate" A proposito della ricerca contro la malaria e disila malattia, Morrone ha detto: 'Sono stati i ...... cosìprevisto dal Piano d'Azione Europeo 2021 " 2030. L'attività siattraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto alle violazioni commesse durante la guida, e alla ...Dal tipo di vaccino al proprio sistema immunitario, sono almeno quattro i fattori che secondo gli esperti hanno un ruolo nella protezione conferita ...