Come riaprono cinema, discoteche e stadi da lunedì (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da lunedì 11 ottobre i cinema e i teatri in zona bianca tornano a capienza piena. Dopo quasi due anni di restrizioni, i luoghi dello spettacolo possono tornare a vivere grazie alle nuove disposizioni approvate all'unanimità dal Consiglio dei ministri del governo Draghi. Il decreto prevede: il 100% della capienza per i luoghi dello spettacolo Come cinema e teatri, il 75% negli stadi, il 60% nei palazzetti dello sport, il 50% per le discoteche al chiuso e il 75% per quelle all'aperto. Per la musica, valgono le regole dello sport (se un concerto si tiene allo stadio quindi al 75%, in un palazzetto il riempimento arriva al 60%). Le percentuali di riempimento cambiano in zona gialla: per teatri e cinema il limite è fissato al 50%, per gli impianti sportivi ...

