Come Google ricostruirà digitalmente i dipinti di Klimt bruciati dai nazisti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Alcuni dei dipinti di Gustav Klimt che furono bruciati dai nazisti nel 1945, adesso verranno ricostruiti da Google grazie all'intelligenza artificiale. LEGGI ANCHE > L'intelligenza artificiale svela un dipinto falso di Rubens alla National Gallery di Londra L'intelligenza artificiale riporterà alla luce Klimt Durante gli ultimi mesi della seconda guerra mondiale, un castello in Austria, in cui era conservato un certo numero di opere d'arte, bruciò in fiamme. Gli storici credono che i nazisti abbiano intenzionalmente appiccato l'incendio. Come ricorda Mashable, tre dei dipinti che si pensa siano stati distrutti erano i «Quadri della facoltà», enormi opere di Gustav Klimt, intitolate Medicina, Filosofia e ...

