Colpo alla mafia: sequestrati beni da 500mila Euro (Di venerdì 8 ottobre 2021) . l provvedimento è scattato nei confronti di Francesco Di Marco, 37 anni, già condannato in primo e secondo grado a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Colpo alla mafia: beni per un valore di cica 500 mila Euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo investigativo Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) . l provvedimento è scattato nei confronti di Francesco Di Marco, 37 anni, già condannato in primo e secondo grado a 6 anni e 6 mesi di reclusione.per un valore di cica 500 milasono statidai carabinieri del Nucleo investigativo

Advertising

Emagorno : Grazie ai Carabinieri del Nucleo investigativo di Catanzaro che, con il supporto dallo squadrone “Cacciatori Calabr… - forumJuventus : (Cds)'Rilancio Juve: serve un colpo a centrocampo. Tchouameni in cima alla lista, tre bianconeri in bilico per far… - JuventusUn : Bomba dalla #Spagna: #Juve, colpo dal #Real | Arriva in prestito biennale con diritto di riscatto! LA FORMULA ?… - giuseppeJ1306 : Kean in dubbio per #JuveRoma. L’attaccante ha subito un duro colpo alla nuca contro lo Spagna, ieri mattina indossa… - Skysurfer72 : RT @girpell: Kean in dubbio per #JuveRoma. L’attaccante ha subito un duro colpo alla nuca contro lo Spagna, ieri mattina indossava un colla… -