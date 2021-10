Coloni all’offensiva | sotto tiro attivista dei diritti umani

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 8 ottobre 2021) C’erano anche il Centro palestinese per idi Gaza e B’Tselem, l’ong israeliana per inei Territori occupati, tra i candidati al Premio Nobel per la pace 2021. Non hanno avuto il riconoscimento ma per le due ong è stato ugualmente un giorno storico. Invece, è stato un giorno da dimenticare per unpalestinese dei, Basel Adra, finitouna raffica di accuse sparata daiisraeliani e della tv Canale 12. La … Continua L'articolo proviene da il manifesto.