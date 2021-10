Coliandro: il finale di stagione sarà incredibile, da non perdere assolutamente (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le anticipazioni relative all’ultima puntata de l’ispettore Coliandro rivelano che il finale di questa stagione sarà del tutto inaspettato le anticipazioni di Coliandro rivelano un grande colpo di scenaMercoledì sera è andata in onda una nuovissima puntata de l’ispettore Coliandro. La serie televisiva si avvicina alla fine di questa ottava stagione e grazie agli spoiler circolati sul web possiamo anticipare cosa vedremo. Il 13 ottobre, infatti, sarà trasmesso sempre su Rai 2 l’ultimo episodio, e anche in questa ottava stagione i protagonisti non hanno tradito le attese dei loro appassionati. Coliandro ormai è una certezza, è diventato un cult della televisione italiana. Divertente, simpatico e sempre ... Leggi su formatonews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le anticipazioni relative all’ultima puntata de l’ispettorerivelano che ildi questadel tutto inaspettato le anticipazioni dirivelano un grande colpo di scenaMercoledì sera è andata in onda una nuovissima puntata de l’ispettore. La serie televisiva si avvicina alla fine di questa ottavae grazie agli spoiler circolati sul web possiamo anticipare cosa vedremo. Il 13 ottobre, infatti,trasmesso sempre su Rai 2 l’ultimo episodio, e anche in questa ottavai protagonisti non hanno tradito le attese dei loro appassionati.ormai è una certezza, è diventato un cult della televisione italiana. Divertente, simpatico e sempre ...

