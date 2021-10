Clima, il Nobel Parisi ai parlamentari: ‘Finora governi non all’altezza. Crescita del Pil misura da superare. Se resta centrale, futuro sarà triste’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un duro attacco verso i governi, le cui azioni per affrontare la sfida dei cambiamenti Climatici finora hanno dato risultati “estremamente modesti”. Ma anche una sollecitazione ad agire in fretta e, soprattutto, a cambiare “misura per l’economia”, superando il prodotto nazionale lordo che, “se rimarrà al centro dell’attenzione”, porterà a “un futuro triste”. Il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, nel suo intervento alla Camera per la riunione preparatoria alla Cop26, ha “bacchettato” i parlamentari presenti. Nello j’accuse, l’accademico dei Lincei ha ricordato ai politici il loro compito, cioè quello di “affrontare le problematiche e risolverle”, di essere, in altre parole, “guidatori” nella notte. “La scienza – ha detto il premio Nobel – sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un duro attacco verso i, le cui azioni per affrontare la sfida dei cambiamentitici finora hanno dato risultati “estremamente modesti”. Ma anche una sollecitazione ad agire in fretta e, soprattutto, a cambiare “per l’economia”, superando il prodotto nazionale lordo che, “se rimarrà al centro dell’attenzione”, porterà a “untriste”. Il premioper la Fisica, Giorgio, nel suo intervento alla Camera per la riunione preparatoria alla Cop26, ha “bacchettato” ipresenti. Nello j’accuse, l’accademico dei Lincei ha ricordato ai politici il loro compito, cioè quello di “affrontare le problematiche e risolverle”, di essere, in altre parole, “guidatori” nella notte. “La scienza – ha detto il premio– sono ...

