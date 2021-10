Cipro-Croazia, gol di Perisic, l’interista sfrutta l’assist di Modric (VIDEO) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il VIDEO del gol di Ivan Perisic in Cipro-Croazia, match delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. L’esterno dei nerazzurri riceve un grande assist filtrante da parte di Modric e con un diagonale perfetto beffa il portiere di casa, portando in vantaggio proprio alla fine del primo tempo i vice campioni del mondo in carica che fino ad allora non riuscivano proprio a sbloccarla. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildel gol di Ivanin, match delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. L’esterno dei nerazzurri riceve un grande assist filtrante da parte die con un diagonale perfetto beffa il portiere di casa, portando in vantaggio proprio alla fine del primo tempo i vice campioni del mondo in carica che fino ad allora non riuscivano proprio a sbloccarla. In alto il. SportFace.

