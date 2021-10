(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelin piazza Asilo adopo i primi quindici giorni al’sarà aal costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo, a partire dal 14. Resta sempre gratuita quella naturale a temperatura ambiente o refrigerata. Per prelevare quellasarà necessario iltramite Pos installato sul chiosco e che funziona con carte dei circuiti Pagobancomat, VISA, Maestro, Mastercard, dotate di lettura “contact-less”.Al primo utilizzo viene richiesto di effettuare una ricarica di 5 euro che costituirà un “borsellino virtuale” abbinato alla carta bancaria/postale utilizzata. Ad ogni utilizzo verrà detratto dal “borsellino” il costo ...

Advertising

nuovasocieta : Cintano, nel Punto Acqua Smat il prelievo della frizzante a pagamento dal 14 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Cintano nel

QC QuotidianoCanavese

Il tasso di positività sale dello 0,7% portandosi al 3,1% mentre sidue ricoverati in più ... "OggiLazio si registrano 513 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+92), 1 decesso ( - 2) i ...Il tasso di positività sale dello 0,7% portandosi al 3,1% mentre sidue ricoverati in più ... "OggiLazio si registrano 513 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+92), 1 decesso ( - 2) i ...“Servono interventi straordinari immediati”. Questa la conclusione ribadita da Nicola Monteleone, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, in merito all’annosa ed oramai fuori controllo e ...