Cingolani “Condizioni promettenti per la COP26 di Glasgow”

ROMA (ITALPRESS) – "Ho avuto l'onere di essere il presidente del G20 Ambiente-Energia a Napoli, e ho assistito a progressi notevoli". Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, intervenendo alla Camera ai lavori della Conferenza interparlamentare in preparazione della COP26 sul cambiamento climatico, ha espresso un cauto ottimismo in vista della conferenza di Glasgow."Credo che le preCondizioni siano molto promettenti per la COP26", ha detto il ministro, che parlando dell'obiettivo della riduzione della temperatura della terra di 1,5 gradi ha esortato "a mantenere viva l'accelerazione per giungere all'obiettivo".(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

