Cinema | teatri | stadio | ecco tutte le regole per tornare a divertirsi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nessun vincolo per ied il, capienze accresciute per glie le discoteche: l’appello del settore “divertimento e cultura” colpisce nel segno e convince il governo a dettare misure meno rigide di quelle proposte dal Cts. Lo ha deciso il CdM riunitosi ieri sera per approvare il decreto sulle riaperture. Un provvedimento accolto con grande favore dal ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini, che ha sottolineato che questa decisione “accoglie in pieno la proposta che abbiamo ripetuto e confermato nelle ultime settimane, anche nella nostra ultima audizione con il Cts” e conferma la “totale sicurezza di questi luoghi con l’utilizzo del Green pass e dile misure di prevenzione: dal controllo della temperatura all’utilizzo della mascherina”. Soddisfazione è stata espressa anche ...

Ci sono le nuove indicazioni sulla capienza die stadi e c'è - va detto - un lieve rilassamento generale che si nota nelle ultime settimane, in concomitanza del minore martellamento ...Le misure del governo approvate ieri in Consiglio dei ministri: novità anche su musei e sanzioni Cambia e si estende con Green pass la capienza die stadi (e più in generale per gli eventi sportivi), via libera alla riapertura delle discoteche . Il governo, al termine del Consiglio dei ministri di ieri, ha infatti approvato le ...Il nuovo decreto sulle riaperture approvato ieri in Cdm cambia le percentuali di capienza consentite in zona bianca in discoteca, nei luoghi dello ...CONTROLLO DEL GREEN PASS. La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso. La capienza consentita non pu ...